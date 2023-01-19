ВИДЕО | „Лучше слыть дураком, чем подлецом“: скандальное интервью Оскара Кучеры Юрию Дудю разрывает Интернет(3)
На днях Юрий Дудь выпустил почти трёхчасовое интеревью с телеведущим Оскаром Кучерой. По сути это пока единственный случай, когда типичный телезритель российского ТВ сталкивается с языком фактов. Интервью стало лидером по просмотрам в России, Украине и Беларуси.
Сейчас Оскар Кучера утверждает, что Дудь пошёл на хитрость: якобы было обещано, что разговор будет о Муз-ТВ, сериале „Солдаты“, музыке и политике. В результате же получился подробный разбор влияния пропаганды на мозг — на живом примере. „Наверное, надо было встать и уйти, но я натура увлекающаяся. А то, что поддерживаю наших парней, так этим могу только гордиться. Ну, и лучше быть дураком, чем подлецом“, — говорит теперь Кучера, понимая, кем он выставил самого себя.
„Если ты меня сюда пригласил только ради того, чтобы узнать мое политическое мнение, то, не знаю, у нас будет очень короткий разговор. Мне кажется, у нас есть больше, что сказать друг другу“, — с улыбкой отметил актер в начале беседы. Но сильно ошибся, — иронизирует „Зеркало“.
Кучера постоянно противоречил сам себе и, кажется, не вполне осознавал эти противоречия. Так, он против войны, но считает, что Россия воюет с Украиной обоснованно, он помогает солдатам и сам (на словах) готов воевать (но не хочет, чтобы призвали сыновей). Или говорит, что ничего не понимает в политике, но при этом имеет твердую позицию, основанную на рассказах знакомых и сомнительных источниках информации.
Типичный пример диалога:
— Ты сказал: Россия начала эту войну точно не для того, чтобы завоевать Украину, — говорит Дудь.
— Да, я уверен в этом.
— Что произошло 30 сентября в России?
— Ты имеешь в виду референдум?
— Как бы референдум, на котором Россия объявила, что Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области — это теперь РФ. Что это, если не завоевание?
— Завоевание.
Зрители (как рядовые, так и известные), которым хватило терпения полностью посмотреть этот разговор, отреагировали соответствующе: „Ты [Дудь] против своей страны, потому что категорически выступаешь против спецоперации, против войны… Ну, против войны нормально выступать, я тоже против войны“; „Вчера послушал Кучеру. Теперь каждый день буду начинать с просмотра информации на сайте Пентагона… А то, не дай бог, пойдёшь по надобности в „Пятёрочку“, а там уже американская военная база“; „Блин, да что ж такое, вся лента в этой кучере! Три часа разговора с таксистом“; „Дудю снова респект, такая наваристая антропология, даже энтомология“; „Если он такой патриот, то почему до сих пор Оскар, а не Кинотавр Кучера?“; „Впервые в жизни посмотрел интервью, в ходе которого интервьюер заметно постарел“...
Есть и видеопародии:
Ну и видеоразборы:
Наконец, неповторимый оригинал, который набрал уже более 10 миллионов просмотров.