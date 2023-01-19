ВИДЕО | „Лучше слыть дураком, чем подлецом“: скандальное интервью Оскара Кучеры Юрию Дудю разрывает Интернет

Сейчас Оскар Кучера утверждает, что Дудь пошёл на хитрость: якобы было обещано, что разговор будет о Муз-ТВ, сериале „Солдаты“, музыке и политике. В результате же получился подробный разбор влияния пропаганды на мозг — на живом примере. „Наверное, надо было встать и уйти, но я натура увлекающаяся. А то, что поддерживаю наших парней, так этим могу только гордиться. Ну, и лучше быть дураком, чем подлецом“, — говорит теперь Кучера, понимая, кем он выставил самого себя.

„Если ты меня сюда пригласил только ради того, чтобы узнать мое политическое мнение, то, не знаю, у нас будет очень короткий разговор. Мне кажется, у нас есть больше, что сказать друг другу“, — с улыбкой отметил актер в начале беседы. Но сильно ошибся, — иронизирует „Зеркало“.

Кучера постоянно противоречил сам себе и, кажется, не вполне осознавал эти противоречия. Так, он против войны, но считает, что Россия воюет с Украиной обоснованно, он помогает солдатам и сам (на словах) готов воевать (но не хочет, чтобы призвали сыновей). Или говорит, что ничего не понимает в политике, но при этом имеет твердую позицию, основанную на рассказах знакомых и сомнительных источниках информации.

Типичный пример диалога:

— Ты сказал: Россия начала эту войну точно не для того, чтобы завоевать Украину, — говорит Дудь.

— Да, я уверен в этом.

— Что произошло 30 сентября в России?

— Ты имеешь в виду референдум?

— Как бы референдум, на котором Россия объявила, что Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области — это теперь РФ. Что это, если не завоевание?

— Завоевание.