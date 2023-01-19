„Шуты славы“ обогнали в прокате сиквел „Аватара“

„Шуты славы“ заняли в местном прокате первое место с 15 476 зрителями.

По словам кинопрокатчика Тимо Диенера, год начался активно, и в настоящее время посещению кинотеатров способствуют содержательная программа, где каждый может найти фильм по вкусу, а также суровая зимняя погода. „Эстонцы всегда любили отечественные фильмы и с удовольствием ходят смотреть их в кинотеатрах. „Шуты славы“ – веселая, свежая, летняя по духу комедия, которая идеально подходит, чтобы скрасить неуютную зимнюю пору. Результат показа на выходных и в рамках предварительных просмотров очень многообещающий – жизнь фильма в кинотеатрах определенно будет долгой“, - предсказал он.

„Аватар: Путь воды“, премьера которого состоялась 16 декабря, в течение четырех недель лидировал в чартах эстонских кинотеатров, прежде чем приключения писателя Весипруула и изобретателя Татикаса вытеснили фильм Джеймса Кэмерона с первого места.

ТОП 7 КАРТИНЫ В ЭСТОНСКОМ ПРОКАТЕ в период с 13.01.2023 по 15.01.2023

1. „Шуты славы“ - 15 476 зрителей

2. „Аватар: Путь воды“ - 11 437 зрителей

3. „Кот в сапогах: Последнее желание“ - 9 603 зрителя

4. „М3ГАН“ - 3 338 зрителей

5. „Операция „Фортуна“ - 3 041 зритель

6. „Мужчина по имени Отто“ - 1 703 зрителя

7. „Эрик Кивисюда“ - 1 479 зрителей

Художественный фильм „Шуты славы“, основанный на одноименном рассказе Эдуарда Борнхёэ, переносит зрителя в эпоху, когда только-только начинает пускать первые ростки национальное самосознание эстонцев. Главные герои комедии – мужчины, сокровенное желание которых заключается в том, чтобы подарить своему народу что-то вечное, будь то летающая по воздуху чудо-машина или художественная литература, написанная на родном языке.