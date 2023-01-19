„Шуты славы“ обогнали в прокате сиквел „Аватара“(1)
В минувшие выходные „Шуты славы“ продемонстрировали, что, по крайней мере, в мире кино они не шутят: среди прочих, картина обогнала в прокате „Аватар: Путь воды“ Джеймса Кэмерона, который лидировал в местных киночартах целый месяц.
„Шуты славы“ заняли в местном прокате первое место с 15 476 зрителями.
По словам кинопрокатчика Тимо Диенера, год начался активно, и в настоящее время посещению кинотеатров способствуют содержательная программа, где каждый может найти фильм по вкусу, а также суровая зимняя погода. „Эстонцы всегда любили отечественные фильмы и с удовольствием ходят смотреть их в кинотеатрах. „Шуты славы“ – веселая, свежая, летняя по духу комедия, которая идеально подходит, чтобы скрасить неуютную зимнюю пору. Результат показа на выходных и в рамках предварительных просмотров очень многообещающий – жизнь фильма в кинотеатрах определенно будет долгой“, - предсказал он.
„Аватар: Путь воды“, премьера которого состоялась 16 декабря, в течение четырех недель лидировал в чартах эстонских кинотеатров, прежде чем приключения писателя Весипруула и изобретателя Татикаса вытеснили фильм Джеймса Кэмерона с первого места.
ТОП 7 КАРТИНЫ В ЭСТОНСКОМ ПРОКАТЕ в период с 13.01.2023 по 15.01.2023
1. „Шуты славы“ - 15 476 зрителей
2. „Аватар: Путь воды“ - 11 437 зрителей
3. „Кот в сапогах: Последнее желание“ - 9 603 зрителя
4. „М3ГАН“ - 3 338 зрителей
5. „Операция „Фортуна“ - 3 041 зритель
6. „Мужчина по имени Отто“ - 1 703 зрителя
7. „Эрик Кивисюда“ - 1 479 зрителей
Художественный фильм „Шуты славы“, основанный на одноименном рассказе Эдуарда Борнхёэ, переносит зрителя в эпоху, когда только-только начинает пускать первые ростки национальное самосознание эстонцев. Главные герои комедии – мужчины, сокровенное желание которых заключается в том, чтобы подарить своему народу что-то вечное, будь то летающая по воздуху чудо-машина или художественная литература, написанная на родном языке.
Сааломон Весипруул приезжает из захолустной деревни в крошечный провинциальный городок и после ряда неудач в разных профессиях решает добиться успеха как свободный писатель. Он снимает небольшую комнату в скромном жилище Агнес – матери-одиночки, которая работает прачкой. К сожалению, благородным намерениям Весипруула не суждено сбыться из-за того, что на пути к новому призванию он знакомится с соседом – натуралистом и изобретателем Яаном Татикасом. По воле судьбы, вследствие череды странных происшествий, зарождается вовсе не добрая дружба, а взаимная ненависть, которой нет конца. Разрешению ситуации никак не способствует тот факт, что Сааломон видит в хозяйке свою музу. Татикас также имеет планы на Агнес, и готов ради них пройти огонь и воду. Масла в огонь подливает и ростовщик Вярди, который тоже подозрительно часто общается с Агнес. Желания и мечты есть и у Агнес – она хочет найти возлюбленного, который смог бы стать отцом ее оболтусу-сыну.
„Шуты славы“ – фильм о высоких стремлениях в трудные времена. История о том, как воплощению утопических идеалов могут помешать самые обыденные вещи, да и что греха таить – отсутствие таланта и духовной подготовки.
В фильме снялись: Карл Роберт Сааремяэ (Сааломон Весипруул), Вейко Порканен (Татикас), Майкен Пиус (прачка Агнес), Отт Сепп (Вярди), Саара Нюганен, Мариан Хейнат, Ловиисе Каппер, Арго Аадли, Марго Митт, Валло Кирс, Маргус Яановиц, Гуйдо Кангур, Стефан Кристофер Соэсон, Отт Райдметс, Тийт Сукк и Юри Лумисте.
Режиссер фильма Айн Мяэотс, сценарист Отт Килуск, оператор Михкель Соэ и художник Каролина Кулль. Продюсерами фильма выступили: Кристиан Таска и Адеэле Тяхемаа из Taska Film («О2“, „Зима“, „Встреча выпускников“, „Аптекарь Мельхиор“) и Танель Таттер и Вейко Эскен из Apollo Film Productions («Зима“, „Фильм старика“, „Аптекарь Мельхиор“). Дистрибьютор – Hea Film.