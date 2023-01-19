Умер Николай Досталь — режиссер „Штрафбата“ и „Облако-рай“

Николай Досталь — советский и российский режиссер, сценарист и актер. Среди самых известных его работ — фильмы „Облако-рай“, „Полицейские и воры“, „Раскол“, „Монах и бес“, а также телесериал „Штрафбат“. В качестве актёра появлялся в картинах „Человек на своём месте“ и „До свидания, мальчики“.

По предварительным данным, звезда скончался из-за рака предстательной железы. Последние месяцы жизни Николая Досталя отметились скандальными новостями. Осенью режиссер заявил о желании выйти из состава Российского оскаровского комитета вместе с остальными коллегами: Андреем Звягинцевым, Сергеем Сельяновым и Владимиром Коттом.

Такое решение кинодеятели приняли после заявления Павла Чухрая. Председатель комитета первым покинул свой пост в знак несогласия с президиумом Киноакадемии России. Сообщество отказалось выдвигать российский фильм на „Оскар“ в прошлом году.

Старший брат Досталя Владимир сейчас погружен в судебные тяжбы. Никита Михалков подал к коллеге иск и намерен взыскать с него более 320 тыс. евро.