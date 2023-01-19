„Провоняю рыбой“ и „чукча-идиот“: Леонид Якубович грубо отреагировал на подарок участницы „Поля чудес“

В одном из последних выпусков участница с Камчатки Лидия Кручинина привезла в подарок ведущему национальную меховую шапку. Шоумен гостинцу обрадовался, однако сопроводил примерку очень неоднозначной фразой: „Надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу?“ Лидия не растерялась и продолжила одаривать ведущего: „С весны мы вылавливаем корюшку. Из этой корюшки мы вам сделали бусы. Мы же не только едим ее, но и носим“. „Я, видимо, провоняю Камчаткой на всю оставшуюся жизнь“, — продолжил марафон неудачных шуток шоумен.

Разумеется, поведение Якубовича не осталось без внимания камчатцев. „Запретить въезд на Камчатку, чтобы не провонялся“, — приводит один из комментариев газета „Аргументы и факты“. „Виной всему анекдоты про чукч, где они выглядят недалекими“, — не смог сдержать эмоций другой пользователь. Благо сама „жертва“ неудачных шуток зла на ведущего не держит. „Cегодня снова в спокойной обстановке <…> пересмотрела передачу. Ни во время передачи, ни сегодня не считаю, что Леонид Аркадьевич Якубович хотел кого-то обидеть. Для меня лично ничего обидного, тем более оскорбительного в его словах не прозвучало!“ — рассказала она „Газете.ру“. В общем, Лидия может гордиться, что пресекла очередной конфликт в шоу-бизнесе еще на корню.

Добавим, что у „Поля чудес“ есть небольшой секрет. Не всегда подарки привозят сами участники. Иногда редакторы интересуются, что бы они подарили дорогому Леониду Аркадьевичу и покупают это сами в Москве. А иногда и сами придумывают подарок, который ещё не надевали на Якубовича.