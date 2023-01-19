Звезду сериала „Уэнсдей“ обвинили в изнасиловании

Несколько человек рассказали, что в старшей школе Перси Хайнс Уайт домогался и насиловал девушек, отправлял знакомым непрошеные дикпики и вообще вел себя крайне непорядочно. Увы, имеются фото, скриншоты переписок и воспоминания общих знакомых, подтверждающие противозаконные действия.

Сам же 21-летний актер пока не ответил на заявления. Однако комментарии на своей странице в Инстаграм закрыл.

Напомним, премьера сериала „Уэнсдей“ режиссера Тима Бертона состоялась 23 ноября прошлого года на Netflix. По количеству просмотров за первую неделю этот детективно-комедийный хоррор обошел даже „Очень странные дела“. Создатели сериала уже анонсировали второй сезон.