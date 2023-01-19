Звезда „Чернокнижника“ Джулиан Сэндс пропал в горах Калифорнии

Сэндс пропал вечером 13 января. Об этом стало известно, после того как его семья сообщила, что актер ушел на прогулку в район горы Болди (80 километров от Лос-Анджелеса) и не вернулся. Автомобиль Сэндса нашли неподалеку.

В субботу, 14 января, спасателям пришлось приостановить поиски актера из-за погодных условий на тропе и риска схода лавин. Местные власти периодически отправляют в район поиска вертолеты и беспилотники.

Джулиан Сэндс снялся более чем в 150 фильмах и сериалах. Он сыграл главную роль картине Джеймса Айвори „Комната с видом“, где также снималась Хелена Бонем Картер. Кроме того, Сэндс известен по работам в фильмах „Тринадцать друзей Оушена“, „Поля смерти“, „Экспромт“, а также в сериалах „24 часа“, „Декстер“, „Готэм“ и другим.