Умер рок-музыкант Дэвид Кросби

Variety ранее опубликовало (копия сохранилась в кэше) заявление супруги музыканта Джен Дэнс, сообщившей, что Кросби долго болел и умер в окружении семьи.

„Его наследие будет жить через его легендарную музыку. <…> Нам будет его очень не хватать“, — говорилось в ее заявлении. Почему Variety отредактировало заметку, не сообщается.

Музыкант родился в Лос-Анджелесе летом 1941 года. Еще в подростковом возрасте он начал выступать в местных клубах и кафе. В 1964 году Кросби познакомился с фолк-музыкантом Роджером МакГуинном и основал с ним The Byrds, ставшую очень популярной в США.

Через несколько лет из-за разногласий Кросби ушел из The Byrds. В конце 1960-х Кросби совместно с музыкантами Стивеном Стиллзом и Грэмом Нэшем основал группу Crosby, Stills & Nash. Позже к ним присоединился канадский музыкант Нил Янг, а группа стала называться Crosby, Stills, Nash & Young. В 1970-х Кросби выпустил свой первый сольный альбом.

Кросби был дважды включен в Зал славы рок-н-ролла. В первый раз в 1991 году с группой The Byrds, а во второй — в 1997 году с Crosby, Stills & Nash.