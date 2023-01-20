Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника

17 января 67-летняя Удовиченко должна была выступить в Петрозаводске в спектакле „Новогодний переполох“. Как рассказали представители регионального отделения билетного оператора „Кассир.ру“ в Петрозаводске, артистка госпитализирована с переломом. „С большим сожалением сообщаем, что народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника. Спектакль состоится, тур не отменяется, но будет проведена замена артистки“, — уточнили организаторы.

В Великом Новгороде также проведена замена артистки в этом спектакле. Сама актриса пока не рассказывала о своем состоянии.

„Про Ларису Удовиченко — это правда: она получила серьезную травму позвоночника, ей сделали операцию, сейчас она восстанавливается. Все документы и справки имеются. Все площадки, где показывали „Новогодний переполох“, были предупреждены о замене за две недели до спектакля“, — подтвердил коллега актрисы Андрей Бутин.