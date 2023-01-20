Умерла прославившаяся в перестройку тележурналистка Бэлла Куркова

Бэлла Куркова после окончания Ленинградского государственного университета около трех лет проработала собственным корреспондентом газеты „Советская Чукотка“. С 1962 года была корреспондентом ленинградской детской газеты „Ленинские искры“.

С 1968 года работала на Ленинградском телевидении. Была редактором, заместителем руководителя редакции информации. С 1978 года возглавляла редакцию детских и молодежных программ, с 1986 года — редакцию художественного вещания. В 1988 году выступила инициатором создания и стала главным редактором публицистической телепрограммы „Пятое колесо“, ставшей одним из символов перестройки.

Журналистка была директором Ленинградской дирекции Всероссийской государственной телерадиовещательной компании, с октября 1992 года — председателем Федеральной телерадиовещательной службы „Россия“, позже ставшей государственной телерадиокомпанией „Петербург-5-й канал“.

В последние годы Бэлла Куркова являлась заместителем главного редактора по работе с городом Санкт-Петербургом главной редакции телеканала „Россия-Культура“.

Автор нескольких документальных фильмов. В их числе „Ленинградское дело. Николай Гумилев“ (2001), „Я помню... Даниил Гранин“ (2003), „Крутые дороги Дмитрия Лихачева“ (2006), „Поколение, уходящее в вечность“ (2019, об ученом Николае Никулине).