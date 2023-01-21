На 88-м году жизни умерла актриса Майя Менглет

Менглет не стало в австралийском Мельбурне, куда она вместе с семьей эмигрировала много лет назад. Причины смерти актрисы не раскрываются, но уточняется, что она ушла из жизни в окружении близких людей.

Широкую известность Менглет получила после съемок в картине 1958 года „Дело было в Пенькове“. Всего же за свою карьеру она сыграла в 18 картинах, среди которых: „Исправленному верить“, „Аленка“, „Алло, Варшава!“, „На углу, у Патриарших“ и другие.

Также Менглет была актрисой театра им. Станиславского, в котором прослужила 43 года.