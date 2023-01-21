21.01.2023, 15:29
Новый „иностранный агент“ для России — Монеточка. Как она отреагировала на этот статус(7)
ФОТО: Youtube
Министерство юстиции РФ в очередной раз расширило список иностранных агентов. В него вошли певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) и основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.
Недавно Монеточка вышла на сцену в Литве с бело-синим флагом. Во время концерта исполнительница призвала фанатов продолжить лозунги „Слава Украине», „Россия будет свободной“ и „Жыве Беларусь». Позднее Telegram-канал SHOT со ссылкой на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина сообщил, что Монеточку хотят признать иноагентом за поддержку Украины. Сказано — сделано.
„OH YES!!!“ — отреагировала Монеточка в своём телеграм-канале.