Новый „иностранный агент“ для России — Монеточка. Как она отреагировала на этот статус

Недавно Монеточка вышла на сцену в Литве с бело-синим флагом. Во время концерта исполнительница призвала фанатов продолжить лозунги „Слава Украине», „Россия будет свободной“ и „Жыве Беларусь». Позднее Telegram-канал SHOT со ссылкой на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина сообщил, что Монеточку хотят признать иноагентом за поддержку Украины. Сказано — сделано.