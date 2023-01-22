22.01.2023, 09:58
ВИДЕО | Слава готовится стать бабушкой(2)
ФОТО: Youtube
Недавно рассекретившая свою беременность 24-летняя дочь певицы Славы Александра Сланевская похвасталась округлившимся животом, сообщает „СтарХит“.
Девушка показала кадр со съемок своего нового клипа на песню „Ангел“, в котором примерила образы, обнажившие ее живот и подчеркнувшие беременность.
„О том, кого так долго ждала, о том, о чем так долго молчала. Как я рада, что этот день настал… Сегодня очень важный день, к которому я очень долго готовилась. Я так многое хочу вам рассказать!“ — написала дочь Славы в личных соцсетях.
Свадьба Александры с мужем Андреем состоялась 25 ноября 2022 года. Близкое окружение пары рассказало, что рождение их первенца ожидается уже весной — в марте-апреле 2023 года.