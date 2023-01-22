22.01.2023, 12:00
ВИДЕО | Metallica представила новую песню(2)
ФОТО: | IMAGO/MediaPunch
Американская метал-группа Metallica выпустила новый сингл с предстоящего альбома 72 Seasons. Песня называется Screaming Suicide («Кричащий суицид“).
По словам членов группы, они хотели поднять тему суицидальных мыслей и мрака внутри человека. „Так случается с людьми, и необходимо иметь возможность говорить об этом. Вы не одни“, — обратились музыканты к поклонникам.
72 Seasons («72 времени года“) — предстоящий одиннадцатый альбом группы, он должен выйти 14 апреля 2023 года. Предыдущий альбом группы, Hardwired, вышел в 2016 году.