Шоубиз
22.01.2023, 12:00

ВИДЕО | Metallica представила новую песню

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HOLLYWOOD FL - NOVEMBER 06: James Hetfield and Kirk Hammett of Metallica perform during a special tribute concert to Jo
HOLLYWOOD FL - NOVEMBER 06: James Hetfield and Kirk Hammett of Metallica perform during a special tribute concert to Jo
ФОТО: IMAGO/mpi04 | IMAGO/MediaPunch

Американская метал-группа Metallica выпустила новый сингл с предстоящего альбома 72 Seasons. Песня называется Screaming Suicide («Кричащий суицид“).

По словам членов группы, они хотели поднять тему суицидальных мыслей и мрака внутри человека. „Так случается с людьми, и необходимо иметь возможность говорить об этом. Вы не одни“, — обратились музыканты к поклонникам.

72 Seasons («72 времени года“) — предстоящий одиннадцатый альбом группы, он должен выйти 14 апреля 2023 года. Предыдущий альбом группы, Hardwired, вышел в 2016 году.

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