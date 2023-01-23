Изгнанный из России блогер Некоглай пообещал потратить $100 тыс на нужды ВСУ

„Я отправлю около $100 тысяч на [нужды] ВСУ уже буквально на этой неделе. И я не просто отправлю. <...> Я куплю на $100 тысяч дронов DJI Mavic 3T, я приеду в Украину, я сниму лично видео, как я в руки [представителей] ВСУ передаю эти дроны“, — заверил Некоглай.

Он подчеркнул, что уже обладает всеми необходимыми данными для совершения сделки. Блогер пригрозил „говорить о политике до конца жизни“ и „стать врагом российского режима“.

В начале ноября в сети распространилось видео, где российский военнослужащий отбрасывает от себя падающие с беспилотника гранаты. Некоглай записал похожий ролик: одетый в бронежилет и домашнюю одежду блогер отбросил от себя некий предмет и сделал кувырок назад. В качестве саундтрека тиктокер использовал кавер песни „Распутин“ группы Boney M.

На следующий день после публикации, 9 ноября, блогер был задержан в своей квартире в центре Москвы. Его менеджер Никита Артемчук тогда сообщал , что юридически задержание не было связано с публикацией видео. По словам блогера, полицейские избивали его и угрожали „посадить на бутылку“.