Александру Збруеву потребовалась экстренная помощь врачей

Утверждается, что 84-летний актер почувствовал себя плохо дома несколько дней назад. Уточняется, что у него резко поднялось давление, начались боли в груди. Вызванные женой медики оказали артисту помощь на месте. От госпитализации Збруев отказался.

В сентябре 2022 года поползли слухи о смерти артиста. Збруев с негодованием опроверг их. „Я хочу успокоить всех. Спасибо всем, дорогие мои друзья, что вы подумали обо мне <...>. Я вам всем отвечаю, что я вас всех очень люблю, что я — тьфу-тьфу — жив, здоров, работаю на полную катушку в любимейшем своем театре, где о нас всегда заботится наше руководство“, — рассказал Збруев.