„Макбет“ в постановке Семпер-Оясоо-Эльтса на музыку Лепо Сумера

„Проклятая“ шотландская пьеса Шекспира усилена уникальным музыкальным языком композитора Лепо Сумера. Трагедия Шекспира „Макбет“ – это история властолюбца, устроившего кровавую свадьбу; одно убийство порождает множество других, и однажды замаранные кровью руки уже никогда не отмыть. Несмотря на то, что постановка Семпер-Оясоо-Эльтса основана на оригинальном материале, режиссер Эне-Лийс Семпер признает, что вышла не классическая, а многослойная структура повествования, где важны текст, музыка, ритм, цвет, образы.

В спектакле использована потрясающая музыка Лепо Сумера – сочинение „Pikseloits“ (1983) и фрагменты симфоний №1 (1981), №2 (1984), №3 (1988), №4 (1992), № 5 (1995), № 6 (2000). „Я думаю, что Сумера особенно актуален в сегодняшнем контексте. В его музыке присутствует какая-то тревога, боль, человеческая ранимость“, – отмечает Семпер. Режиссер Тийт Оясоо добавляет, что эта музыка задает тональность и контекст пьесы: „Его музыка не декоративна, она не просто диктует атмосферу на сцене, но порой значит нечто большее“.

Музыкальный руководитель проекта, дирижер Олари Эльтс считает, что Сумера – по-настоящему театральный композитор в эстонской музыке. „Все его симфоническое творчество можно рассматривать как театральную музыку, причем не в привычном или инструментально-театральном смысле, а скорее на метауровне, где каждый жест отображен во многих музыкальных параметрах, что само по себе более характерно для оперы, чем для симфонической музыки, и где образы имеют огромное значение“, – говорит Эльтс.

Вдохновленные этой музыкой режиссеры заказали оригинальные тексты для персонажей ведьм из „Макбета“ у Хассо Крулла. „Музыка Сумера настолько многослойна и в то же время далека от англо-американизма, что на этом фоне британские ведьмы выглядели бы шутами в карнавальных костюмах. При создании новых текстов Хассо погрузился в старые тексты заклятий; он знал, где их искать“, – уточнила Семпер.