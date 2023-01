В 2022 году в эстонских кинотеатрах правили „Миньоны“ и „Аптекарь Мельхиор“

Наиболее посещаемые в Эстонии кинофильмы и число их зрителей в 2022 году:

1. Миньоны: Грювитация (Minions: The Rise of Gru) – 147 727

2. Аптекарь Мельхиор – 129 400

3. Калев – 116 467

4. Аватар: Путь воды – 109 844

5. Аптекарь Мельхиор: Призрак – 86 096

6. Топ Ган 2: Мэверик – 63 106

7. Тор: Любовь и гром – 55 337

8. Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия – 54 701

9. Соник 2 – 53 927

10. Плохие парни (The Bad Guys) – 49 654