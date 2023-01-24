В 2022 году в эстонских кинотеатрах правили „Миньоны“ и „Аптекарь Мельхиор“

По словам кинопрокатчика Тимо Диенера, кинотеатры постепенно восстанавливаются после пандемии, но прежние показатели пока не достигнуты: „Если сравнивать 2022 год с предыдущим годом, есть повод для радости – ограничений на походы в кино не было, а количество зрителей выросло. Если в 2021 году не оказалось ни одного фильма, который собрал бы в кинотеатрах более 100 000 зрителей, то в 2022 году таких картин было сразу четыре: „Миньоны-2“, „Аптекарь Мельхиор“, „Калев“ и „Аватар: Путь воды“.

Впрочем, по словам Диенера, количество кинозрителей все еще не достигает уровня 2019 и 2020 годов. Например, „Зима“ по произведению Оскара Лутса в начале 2020 года собрала в кинотеатрах более 150 000 человек, на первую комедию серии „Встреча выпускников“ было куплено почти 190 000 билетов, а на „Правду и справедливость“, которая до сих пор удерживает рекорд по аудитории в восстановившей независимой Эстонии, в 2019 году сходили 267 588 человек.

„Развитие технологий и вызванные коронавирусом изменения в поведении потребителей привнесли в мир кино новые тенденции. Многие фильмы теперь выпускают в виде мини-сериалов для показа на стриминговых платформах. Поэтому кинофильмам приходится противостоять более жесткой конкуренции, чем раньше, ведь выбор у зрителя стал значительно богаче, и люди тщательно выбирают картины, для просмотра которых нужно встать с дивана и отправиться в кино. Создатели фильмов должны проявлять творческий подход и снимать успешные фильмы именно для большого экрана, с которыми Netflix и другим платформам будет сложнее конкурировать“, - отметил Диенер.