25 февраля в Кохтла-Ярве состоится концерт „Луч света-Анна Герман“

Начать хотя бы с того, что обе они родились в Узбекской ССР и обе – в семьях немецких переселенцев екатерининских времен. Другим совпадением стало то, что художественным руководителем музыкального театра „Экспромт“ в Москве, в котором Вероника работала ведущей солисткой театра, была Народная артистка РСФСР Людмила Ивановна Иванова. „Людмила Ивановна и ее муж, известный бард Валерий Миляев, дружили с Анной Герман и написали для нее ряд песен, среди которых „Весеннее танго“, вошедшую в „золотую сотню“ песен 20- го века. Помните? „Приходит время, с юга птицы прилетают“..

Со слов Вероники Кнауб, в ее семье все были от природы очень музыкальны. Дедушка, Кнауб Николай Христианович- самодеятельный музыкант, игравший на всех струнных инструментах- от балалайки до домры. Бабушка, с маминой стороны, пела, как Любовь Орлова. Уже в пять лет Вероника просила, чтобы ее научили играть на фортепиано. В итоге она окончила музыкальную школу по классу фортепиано и поступила в Калужское музыкальное училище на отделение хорового дирижирования, где начала петь в хоре. „Четыре года в Калуге меня так „распели“, что я потом поехала в Москву, чтобы учиться вокалу. Сначала это было подготовительное отделение в институте им. Гнесиных, потом музыкальный колледж им. Шнитке, а затем и Московский государственный университет культуры и искусств на факультете оперного пения. Будучи студенткой дневного отделения оперного факультета, Веронику приняли в Московский Музыкальный театр „Экспромт“, где дебютировала в партии Снегурочки из одноименной оперы Римского-КорсаковаДолгое сотрудничество с Народным артистом СССР Евгением Догой, делали жизнь Вероники творческой и насыщенной. Гастроли В Молдавии, Украине, в Киргизии, Румынии на протяжении почто десяти лет. Это была особая страница в гастрольной деятельности певицы.