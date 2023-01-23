25 февраля в Кохтла-Ярве состоится концерт „Луч света-Анна Герман“
Легендарная польская певица Анна Герман, имевшая невероятную популярность в Советском Союзе, прожила недолгую, но яркую жизнь, оставив после себя множество записей. Скоро исполнится 40 лет, как она ушла из жизни, а ее ангельский голос продолжает звучать по радио и на телевидении. Музыкальным приношением звезде советской эстрады станет выступление таллинской певицы Вероники Кнауб, которая на своих концертах споет самые известные песни из репертуара Анны Герман. Билеты здесь.
„Мы часто с ностальгией вспоминаем времена и музыку, в них звучавшую, проникновенную, наполненную глубоким смыслом. Ее слушаешь сердцем. Сегодня, когда души многих вокруг опустошены и в глазах читается безысходность, мне хочется вспомнить Анну Герман и ее песни, внимая которым, человек обретает надежду на лучшее“,- сказала Вероника.
ДОРОГОЙ ОБРАЗ
Вероника Кнауб рассказывала о невероятных совпадениях в своей жизни и жизни Анны Герман, которые привели ее конце концов к тому, что свой сольный концерт она решила целиком посвятить знаменитой певице.
Начать хотя бы с того, что обе они родились в Узбекской ССР и обе – в семьях немецких переселенцев екатерининских времен. Другим совпадением стало то, что художественным руководителем музыкального театра „Экспромт“ в Москве, в котором Вероника работала ведущей солисткой театра, была Народная артистка РСФСР Людмила Ивановна Иванова. „Людмила Ивановна и ее муж, известный бард Валерий Миляев, дружили с Анной Герман и написали для нее ряд песен, среди которых „Весеннее танго“, вошедшую в „золотую сотню“ песен 20- го века. Помните? „Приходит время, с юга птицы прилетают“..
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЧТЫ
Со слов Вероники Кнауб, в ее семье все были от природы очень музыкальны. Дедушка, Кнауб Николай Христианович- самодеятельный музыкант, игравший на всех струнных инструментах- от балалайки до домры. Бабушка, с маминой стороны, пела, как Любовь Орлова. Уже в пять лет Вероника просила, чтобы ее научили играть на фортепиано. В итоге она окончила музыкальную школу по классу фортепиано и поступила в Калужское музыкальное училище на отделение хорового дирижирования, где начала петь в хоре. „Четыре года в Калуге меня так „распели“, что я потом поехала в Москву, чтобы учиться вокалу. Сначала это было подготовительное отделение в институте им. Гнесиных, потом музыкальный колледж им. Шнитке, а затем и Московский государственный университет культуры и искусств на факультете оперного пения. Будучи студенткой дневного отделения оперного факультета, Веронику приняли в Московский Музыкальный театр „Экспромт“, где дебютировала в партии Снегурочки из одноименной оперы Римского-КорсаковаДолгое сотрудничество с Народным артистом СССР Евгением Догой, делали жизнь Вероники творческой и насыщенной. Гастроли В Молдавии, Украине, в Киргизии, Румынии на протяжении почто десяти лет. Это была особая страница в гастрольной деятельности певицы.
В последнее время певица реализует собственные проекты, в основном в Эстонии. „Если раньше, я нередко выступала в составе каких то общих программ, то сейчас делаю это
совершенно самостоятельно. Я хочу делиться со слушателями своими эмоциями и пою всегда вживую.
СУДЬБА, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ ПОВТОРИТЬ, НО О КОТОРОЙ ВАЖНО ПОМНИТЬ.
Как заявила Вероника Кнауб, ее выступление, посвященное Анне Герман, является по сути моноспектаклем, форма которого сложилась сама собой. Ее подсказали сами песни, каждая из которых отражает переплетение судеб обеих певиц. Песни в концерте следуют одна за другой. Единственный момент, когда Вероника Кнауб на несколько минут замолкает, приходится на середину концерта. Сделано это для того, чтобы дать возможность услышать голос самой Анны Герман, в исполнении которой прозвучит романс Петра Булахова „Гори, гори, моя звезда“. Одновременно на экране над сценой будет показываться видео с использованием фотографий из жизни Анны Герман, Людмилы Ивановой и Вероники Кнауб.
Концерты „Луч света-Анна Герман“ состоятся 25 февраля, в 17.00 2023 года в Эстонии, в городе Кохтла-Ярве, билеты можно приобрести на сайте.