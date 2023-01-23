Елена Проклова после перелома оказалась в инвалидном кресле

„Выписали, все хорошо. Врачи сказали, что первого числа буду на ногах, без гипса. А до этого буду работать в театре в таком состоянии“, — поделилась Проклова.

Актриса получила травму три недели назад на репетиции. По словам Прокловой, она отыграла пять постановок с поврежденной стопой.

„У меня подвернулась нога, но я довела ее до конца. Только на следующий день сделала рентген и выяснилось, что у меня сложный перелом. Мне наложили гипс, и потом я в пяти городах на коляске играла спектакли“, — поделилась Проклова.

После госпитализации артистке провели операцию на стопе и поставили титановую пластину.