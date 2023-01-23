Алла Пугачева планирует купить дом в Израиле

Покупкой израильского жилья семья Пугачевой занимается с 2022 года, и, как предполагает „КП“, Примадонне придется продать для этого одну из квартир Максима Галкина в Москве либо свой загородный коттедж в деревне Малые Бережки.

Издание также отмечает, что дети Пугачевой и Галкина Гарри и Лиза пошли в местную школу. „Детей возит водитель в частную русско-еврейскую школу, это чуть больше 30 минут от их места проживания. Большая часть занятий ведется на русском языке, программа там адаптирована в соответствии с местным учебным планом. В декабре появилась информация, что Пугачева собирается переводить детей в другую школу. Говорят про французскую школу — тоже частную“, — передает слова источника издание.