Моргенштерн разгромил сцену на концерте в Стамбуле

Рэпер дал концерт в древнем городе, на котором ему удалось собрать почти полный зал. Зрители были рады исполнителю и тепло его приняли. Музыкант к концу своего выступления устроил хаос на сцене. Он практически разгромил клуб, в котором проходило выступление. В итоге он „в фирменном стиле“ попрощался с аудиторией, послав её на три буквы.

После мероприятия Моргенштерну и вовсе стало плохо — в соцсетях он поделился снимками с врачами скорой помощи, которые проверяли состояние его здоровья. Причину обращения к медикам он не уточнил, однако помощь ему не потребовалась — через несколько часов он как ни в чём не бывало опубликовал видео из торгового центра.