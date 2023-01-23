Эстонская команда сегодня выступает в финале конкурса Bocuse d'Or 2023

Эстонию на конкурсе представит Александр Гуреев. Он закончил Таллиннскую школу обслуживания, учился в престижной лондонской кулинарной школе Le Cordon Bleu и стажировался в ресторане, отмеченном звездами Мишлен. Сейчас он живет в Норвегии и работает в ресторане Hotel Bristol в Осло.

Кандидат от Эстонии Александр Гуреев: „Я чувствую небольшое напряжение, но это вполне естественно, ведь сегодня мне предстоит принять участие в очень большом конкурсе. Я, тренер Никлас Йонсен и помощник повара Илиес Эль Хомри готовы показать миру, что может предложить наша и эстонская кухня“.

У каждой команды есть в финале пять с половиной часов, чтобы выполнить два задания. Конкурсанты должны приготовить меню из трех блюд, которое понравилось бы самой важной аудитории – детям. Обязательными ингредиентами являются тыква и куриные яйца. Блюда оценит жюри из лучших профессиональных шеф-поваров. Однако эти блюда попробуют и дети в возрасте от 8 до 10 лет, и на основании их оценок будет вручен специальный приз. Эстонская команда попытается удивить детей необычной формой тыквы.

Кроме того, конкурсанты должны представить на подносе блюдо из морского черта, который на этот раз является основным ингредиентом.

Каждая страна представлена в международном жюри одним членом. В этом году Эстонию в качестве судьи дегустационного жюри представляет Анти Лепик, один из самых известных шеф-поваров Эстонии, который также является многократным чемпионом мира по открыванию устриц.

Финал можно посмотреть в прямом эфире ЗДЕСЬ , за ходом конкурса также можно следить на странице Bocuse d’Or Estonia в Facebook и Instagram .