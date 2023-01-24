Tопчик
24.01.2023, 10:24

Власти Перу закрыли доступ в древний город инков Мачу-Пикчу

 
xmhx Reise Peru Blick über Machu Picchu Machu Picchu Quechua Machu Pikchu deutsch alter Gipfel
xmhx Reise Peru Blick über Machu Picchu Machu Picchu Quechua Machu Pikchu deutsch alter Gipfel
ФОТО: Huebner/Herkert | imago/Jan Huebner

Власти Перу закрыли доступ в древний город инков Мачу-Пикчу из-за массовых антиправительственных протестов в связи с отставкой президента страны Педро Кастильо и ухудшением экономической ситуации.

„С учетом текущей социальной ситуации, в которой находится наш регион и страна, было приказано закрыть дорожную сеть Инка и Илакту в Мачу-Пикчу с 21 января 2023 года до дальнейшего уведомления для обеспечения безопасности туристов и населения в целом“, — указано в сообщении.

Мачу-Пикчу является главной достопримечательностью Перу. Ежегодно город посещают сотни тысяч туристов.

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