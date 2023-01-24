24.01.2023, 10:24
Власти Перу закрыли доступ в древний город инков Мачу-Пикчу
ФОТО: | imago/Jan Huebner
Власти Перу закрыли доступ в древний город инков Мачу-Пикчу из-за массовых антиправительственных протестов в связи с отставкой президента страны Педро Кастильо и ухудшением экономической ситуации.
„С учетом текущей социальной ситуации, в которой находится наш регион и страна, было приказано закрыть дорожную сеть Инка и Илакту в Мачу-Пикчу с 21 января 2023 года до дальнейшего уведомления для обеспечения безопасности туристов и населения в целом“, — указано в сообщении.
Мачу-Пикчу является главной достопримечательностью Перу. Ежегодно город посещают сотни тысяч туристов.