24.01.2023, 12:00
Михаил Ефремов попросил заменить свое наказание на принудительные работы(3)
ФОТО: Youtube
Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года за смертельное ДТП, попросил заменить свое наказание на принудительные работы. Об этом со ссылкой на судебные материалы, переданные судье Алексеевского районного суда Белгородской области.
„Ефремов Михаил Олегович <…> о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами“, — сказано в опубликованных данных.
8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей погиб курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев артист был приговорен к восьми годам лишения свободы. Впоследствии суд уменьшил срок до 7,5 лет колонии.