Михаил Ефремов попросил заменить свое наказание на принудительные работы

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей погиб курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев артист был приговорен к восьми годам лишения свободы. Впоследствии суд уменьшил срок до 7,5 лет колонии.