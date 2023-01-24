Шоубиз
24.01.2023, 14:00

Певец Artik с семьей эмигрировал в ОАЭ

 (4)
Artik
Artik
ФОТО: Youtube

Несколько российских СМИ сообщают, что основатель дуэта Artik & Asti Артем Умрихин переехал в Дубай вместе с семьей.

Согласно информации из СМИ, Artik уже отдал ребенка в детский сад в ОАЭ. „В садике много русскоязычных звездных деток. Встретили певца Артика. Он забирал своих детей. Его дочь Наоми в нашей группе“, — рассказала фитнес-блогерша Катя Усманова.

Также сообщается, что Умрихин прекратил концертную деятельность в России. Однако солистка Artik & Asti Севиль Валиева продолжает выступать в РФ и приезжает к коллеге на зарубежные гастроли.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии