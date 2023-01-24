Певец Artik с семьей эмигрировал в ОАЭ

Согласно информации из СМИ, Artik уже отдал ребенка в детский сад в ОАЭ. „В садике много русскоязычных звездных деток. Встретили певца Артика. Он забирал своих детей. Его дочь Наоми в нашей группе“, — рассказала фитнес-блогерша Катя Усманова.