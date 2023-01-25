Фестиваль MustonenFest обещает стать неповторимым событием

Открытие фестиваля состоится 26 января в Тарту и Таллинне. В концертном зале „Ванемуйзе“ прозвучит в камерной обработке Симфония № 15 Шостаковича, поклонников фестиваля порадуют молодые музыканты Трийну Пийрсалу (скрипка), Симон Свобода (виолончель), Расмус Андреас Райде (фортепиано), а также Танель-Эйко Новиков, Хейго Розин и Элиас Линус Густавсон (ударные). „Камерные аранжировки великих произведений позволяют почувствовать невероятно сильную вовлеченность, к тому же камерная аранжировка 15-й симфонии Шостаковича – это большая редкость“, – подчеркнул художественный руководитель фестиваля Андрес Мустонен.

В Таллинне фестиваль откроется ночным сольным концертом феноменального итальянского виолончелиста Марио Брунелло. Артист славится свободной природной музыкальностью и глубоким знанием творчества Баха. „С Марио меня связывает многолетняя творческая дружба, мы вместе играли на разных сценах, в том числе на площадках фестиваля Dolomites в Италии. Это один из самых открытых и разносторонних музыкантов, с которыми мне доводилось общаться“, – говорит Мустонен.

Брунелло выступит также 28 января на концерте „Надежда“. Вместе с итальянским виртуозом на сцену концертного зала „Эстония“ выйдут Sinfonietta Riga, Камерный хор Эстонской филармонии, Ирис Оя (альт) и Сирет Суй (флейта). „Захватывающий симфонический концерт представляет собой эмоциональное путешествие в мир, где вера и любовь соседствуют с отчаянием, но всегда идут рядом с надеждой. Идейное наполнение и духовный посыл занимают важное место в моих программах, и теперь Украина – в наших сердцах и молитвах“, – отметил Мустонен. Прозвучат „Молитва за Україну“ и „Stille Musik“ Валентина Сильвестрова, „Халиль“ для флейты с оркестром Бернстайна,

„Ave verum corpus“ Бёрда, Месса си минор Баха и Концерт для виолончели с оркестром № 1 до мажор Гайдна.

На концерте будет возможность пожертвовать средства в пользу Украины.