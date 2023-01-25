Фестиваль MustonenFest обещает стать неповторимым событием
Коллектив Sinfonietta Rīga, объединенный хор из 200 певцов, феноменальный виолончелист Марио Брунелло из Италии, молодые эстонские исполнители и экзотические артисты с музыкой стран Востока примут участие в MustonenFest. Фестиваль пройдет с 26 января по 4 февраля в Таллинне, Лауласмаа, Тарту и Вильянди.
Открытие фестиваля состоится 26 января в Тарту и Таллинне. В концертном зале „Ванемуйзе“ прозвучит в камерной обработке Симфония № 15 Шостаковича, поклонников фестиваля порадуют молодые музыканты Трийну Пийрсалу (скрипка), Симон Свобода (виолончель), Расмус Андреас Райде (фортепиано), а также Танель-Эйко Новиков, Хейго Розин и Элиас Линус Густавсон (ударные). „Камерные аранжировки великих произведений позволяют почувствовать невероятно сильную вовлеченность, к тому же камерная аранжировка 15-й симфонии Шостаковича – это большая редкость“, – подчеркнул художественный руководитель фестиваля Андрес Мустонен.
В Таллинне фестиваль откроется ночным сольным концертом феноменального итальянского виолончелиста Марио Брунелло. Артист славится свободной природной музыкальностью и глубоким знанием творчества Баха. „С Марио меня связывает многолетняя творческая дружба, мы вместе играли на разных сценах, в том числе на площадках фестиваля Dolomites в Италии. Это один из самых открытых и разносторонних музыкантов, с которыми мне доводилось общаться“, – говорит Мустонен.
Брунелло выступит также 28 января на концерте „Надежда“. Вместе с итальянским виртуозом на сцену концертного зала „Эстония“ выйдут Sinfonietta Riga, Камерный хор Эстонской филармонии, Ирис Оя (альт) и Сирет Суй (флейта). „Захватывающий симфонический концерт представляет собой эмоциональное путешествие в мир, где вера и любовь соседствуют с отчаянием, но всегда идут рядом с надеждой. Идейное наполнение и духовный посыл занимают важное место в моих программах, и теперь Украина – в наших сердцах и молитвах“, – отметил Мустонен. Прозвучат „Молитва за Україну“ и „Stille Musik“ Валентина Сильвестрова, „Халиль“ для флейты с оркестром Бернстайна,
„Ave verum corpus“ Бёрда, Месса си минор Баха и Концерт для виолончели с оркестром № 1 до мажор Гайдна.
На концерте будет возможность пожертвовать средства в пользу Украины.
29 января дирижер Андрес Мустонен выведет на фестивальную сцену свои любимые хоры. Объединенный хор с участием порядка 200 певцов представит захватывающий концерт британской вокальной музыки, кульминацией которого станет исполнение „Spem in alium“ – 40-голосного мотета Томаса Таллиса. Премьера в Эстонии! В концерте примут участие Collegium Musicale, хор девушек Ellerhein, Эстонский национальный мужской хор, Камерный хор общества „Эстония“ и хор Эстонской академии музыки и театра (EMTA).
На закрытии фестиваля 3 февраля – в Таллинне и 4 февраля – в Вильянди прозвучит музыка арабских и ближневосточных стран. „Этот концерт – словно мед для ушей. Во время юбилейного тура Hortus Musicus мы познакомились в северном израильском городе Цфат с коллегами-музыкантами из школы восточной музыки. Конечно, мы пригласили их в зимнюю Эстонию за новыми впечатлениями и знакомствами“, – добавил Мустонен.
В этом году концерты MustonenFest пройдут в столичном зале „Эстония“, Центре Арво Пярта в Лауласмаа, таллиннском джаз-клубе Philly Joe's, новом концертном зале Viimsi Artium и в доме Братства черноголовых Таллиннской филармонии.
Фестиваль подготовлен в сотрудничестве с посольством Италии, Центром Арво Пярта, Центром эстонской фольклорной музыки в Вильянди и Камерным хором Эстонской филармонии.
Подробнее о фестивале: https://eestikontsert.ee/festivalid/mustonenfest-2023/