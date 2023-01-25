Умер один из самых успешных парней-моделей современности Джереми Рюльманн. Ему было всего 27 лет

Известный американский модельер Кристиан Сириано написал троагтельные слова в своих соцсетях после смерти модели. „Я никогда не публиковал ничего подобного, но потерять друга, который был такой прекрасной душой, очень тяжело. Это для Джереми, самого красивого мужчины, дарившего столько любви каждому, кого встречал, несмотря ни на что. Он был одной из моих муз и всегда будет. Он был моим вдохновением, и я буду любить его вечно. Я выражаю всю свою любовь его семье и друзьям, которые потеряли такого особенного человека. Я знаю, что однажды мы снова встретимся, но сейчас я просто хочу его обнять. Спи спокойно, Джереми. Мы все тебя очень любим“, — поделился изайнер.