В Kodulinna maja открылась выставка учеников студии Виктории Барановой
Все мы живем реальной жизнью, со всеми сложностями, проблемами, которые нужно решать каждый день. Но у некоторых из нас есть прекрасное увлечение, для кого-то это профессия, которая дает возможность найти в своей жизни что-то возвышенное, помогает нам в поиске себя и открывает новые горизонты. Эта магия называется художественная фотография.
Фотограф Виктория Баранова давно известна таллиннцам своими глубокими работами и хорошо, когда есть круг друзей и учеников, готовых разделить с ней это увлечение. Регулярно проводимые мастер классы по основам студийной сьемки дают свои результаты. Виктория делится своим видением помогая другим людям находить свое искусство и вдохновение в фотографии.
Ученики оценивают ее как вдумчивого и заботливого преподавателя, который всегда готов предоставить помощь и поддержку и помогая другим найти свое место в мире фотографии.
На выставке представлены фотоработы учеников студии. Каждый из них уже вырос в полноценную художественную личность, а это только начало пути.
Алексей Шадский - талантливый во многих сферах, певец, музыкант, художник, ищущий идеальные миры, где царят красота, гармония, упорядоченность.
В своим творчестве находит идеальный женский образ, передает все тонкости женской души, очищенные от всего суетного и обыденного. Его фотографии не просто демонстрируют красоту женщин, но и пробуждают в зрителе желание понять их внутренний мир и настрой.
Марина Плотникова - видит фотографию не только как инструмент для запечатления момента, но и как способ выразить свои идеи, мысли и чувства. Марина использует фотографию как инструмент для создания своих идеальных миров, где красота, гармония и упорядоченность являются главными принципами. Ее фотографии напоминают миниатюры, которые вдохновляют на размышления о красоте и смысле жизни.
Артем Шель - скромный молодой человек с огромным внутренним миром, имеющий сильное внутреннее структурирование и мощный внутренний стержень. Человек с богатым внутренним миром, который проявляет свою силу и структуру внутри себя, и имеет очень сильное внутреннее ядро. Его фотографии как суждение, или как очень серьезный аналитический разбор.
В работах Артема отсутствует напряжение, словно снято в момент погружения модели в себя. Нам кажется, что сейчас мы почувствуем дыхание персонажа и он оживет. Внимание к деталям и искусство работать с пространством привлекают многих зрителей к его работам. Он делает фотографии не только красивыми, но и глубокими и загадочными.
Юлия Голован - создает реалистичные, но очень проникновенные фотографии, передающие состояние стабильности и любви к жизни. В каждой фотографии видит и передает историю, очень добрую и позитивную.
Ее работы напоминают моменты из жизни, которые мы забываем, но они остаются в нашей памяти и вдохновляют на новые достижения. Юлия мастерски использует свет и тени, чтобы создать настроение в каждой фотографии. Ее снимки как мини истории, что помогают нам понять многогранность жизни и красоту в деталях.
Артем Скорик - любящий эксперименты и постоянно ищущий нестандартные художественные решения фотограф.
Его фотографии отличаются смелыми решениями и неожиданными эффектами. Он любит искать красоту в необычных местах и создавать фотографии, которые заставляют зрителя смотреть на мир с другой точки зрения.
Артем использует современные технологии и методы, чтобы создать свои фотографии и в каждой из них присутствует его собственный стиль. Его работы вдохновляют других фотографов на новые эксперименты и искание красоты в неожиданных проявлениях.
Выставка продлится до 15 февраля.
Дом открыт понедельник, среда, пятница с 11.00 до 18.00, вторник, четверг, суббота, воскресение с 11.00 до 16.00.