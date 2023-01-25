В Kodulinna maja открылась выставка учеников студии Виктории Барановой

Фотограф Виктория Баранова давно известна таллиннцам своими глубокими работами и хорошо, когда есть круг друзей и учеников, готовых разделить с ней это увлечение. Регулярно проводимые мастер классы по основам студийной сьемки дают свои результаты. Виктория делится своим видением помогая другим людям находить свое искусство и вдохновение в фотографии.

Ученики оценивают ее как вдумчивого и заботливого преподавателя, который всегда готов предоставить помощь и поддержку и помогая другим найти свое место в мире фотографии.

На выставке представлены фотоработы учеников студии. Каждый из них уже вырос в полноценную художественную личность, а это только начало пути.

Алексей Шадский - талантливый во многих сферах, певец, музыкант, художник, ищущий идеальные миры, где царят красота, гармония, упорядоченность.

В своим творчестве находит идеальный женский образ, передает все тонкости женской души, очищенные от всего суетного и обыденного. Его фотографии не просто демонстрируют красоту женщин, но и пробуждают в зрителе желание понять их внутренний мир и настрой.

Марина Плотникова - видит фотографию не только как инструмент для запечатления момента, но и как способ выразить свои идеи, мысли и чувства. Марина использует фотографию как инструмент для создания своих идеальных миров, где красота, гармония и упорядоченность являются главными принципами. Ее фотографии напоминают миниатюры, которые вдохновляют на размышления о красоте и смысле жизни.

Артем Шель - скромный молодой человек с огромным внутренним миром, имеющий сильное внутреннее структурирование и мощный внутренний стержень. Человек с богатым внутренним миром, который проявляет свою силу и структуру внутри себя, и имеет очень сильное внутреннее ядро. Его фотографии как суждение, или как очень серьезный аналитический разбор.