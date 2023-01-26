СМИ: Дети Пугачевой учатся в русско-еврейской школе за 8 тысяч евро

Как рассказывала „КП» жительница Израиля, много лет назад переехавшая из России, сейчас обучение в израильской школе обходится их родителям в 8 тысяч евро в год, и это намного дешевле, чем в российской гимназии. Однако официально эта информация не подтверждена.

По слухам, дорога до школы сейчас занимает у двойняшек около 30 минут в одну сторону. На учебу их ежедневно возит водитель. Учебная программа детей Пугачевой адаптирована под местные требования, а большинство занятий проводится на русском языке.

Однако Алла Борисовна планирует перевести детей в другую школу после того, как они лучше выучат иврит. Скорее всего, это будет частная французская.

Двойняшки Лиза и Гарри появились на свет 18 сентября 2013 года. Их родила для Примадонны суррогатная мать.

Алла Пугачева с детьми переехала в Израиль в сентябре 2022 года. До переезда Лиза и Гарри ходили в подмосковное частное заведение, стоимость обучения в котором составляло больше 20 тысяч евро за год.