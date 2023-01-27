Семь способов отвлечься от негатива(1)
Бывают дни, когда всё идёт не так. И тогда негативные мысли часто доминируют над нейтральными или позитивными. Вот как вы можете это исправить, передает rambler.
В дни, когда всё складывается хуже, чем хотелось, тяжело не погрузиться полностью в негатив. Но делать так - опасно для психического здоровья. Лучше попробуйте эти способы.
Не копите эмоции в себе
Потому что подавление эмоций - это худшее, что можно сделать. Хочется плакать - плачьте.
Не критикуйте себя
Вместо этого вспомните, что у вас получилось и говорите именно о своих достоинствах. Позитивное мышление вполне реально выработать.
Не страдайте из-за прошлого
Главное помнить, что будущее может оказаться гораздо лучше прошлого. Не копайтесь в прошлых ошибках, даже если их было много. Сосредоточьтесь лучше на том, что будет.
Избегайте токсичных людей
Лучше окружите себя теми, кто вас двигает вперёд, поддерживает, а не тормозит.
Реже заходите в социальные сети
Из-за соцсетей может быть сложно адекватно оценивать свою жизнь, так как кажется, что другие живут лучше вас.
Расслабьтесь
Способ может быть любой. Например, медитация, молитва, рисование.
Попрощайтесь с плохими мыслями
Запишите все ваши мысли на листке, разорвите его, а затем сожгите либо выбросьте.