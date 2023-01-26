ФОТО | 39-летняя жена Реввы познает дзен на мальдивской вилле от 3 тысяч евро за ночь

Неизвестно, отправилась ли Анжелика Ревва в путешествие с семьей, или наслаждается природой и отдыхом одна. Супруга 48-летнего шоумена предпочитает показывать в соцсети исключительно личные снимки.

Согласно геолокации, первые дни Анжелика проводила время на одной вилле, теперь же находится на другой — Soneva Jani, стоимость которой начинается от 230 тысяч рублей за ночь (3 тысячи евро).



Жена Александры Реввы не только демонстрирует фигуру в ярких купальниках, но и делится впечатлениями от отдыха.

„Лучшее сочетание, что встречалось мне на Мальдивах… Философия этого красивого места — соединение комфорта и экологичности. Экоподход в каждой детали, в интерьере, питании, бережном отношении к ресурсам. Во-первых, здесь все ходят босиком, везде и всегда, кроме спортзала, естественно.

Дикий натуральный ландшафт, взрослые деревья, напоминающие то самое дерево Эйва из „Аватара“. Я подхожу к нему босиком каждый день и обнимаюсь. Наверное, только природа и медитации могут восстановить силы и наполнить энергией. Здесь вы найдете все для этого. Еще одна особенность — кролики, которых много на острове, они живут в естественной среде, ручные абсолютно“, — отмечает 39-летняя Анжелика.

Ревва не только нежится у океана, но и занимается спортом. Благо, на отдыхе есть все условия для этого.

„Здесь нет пластиковых мусорных пакетов, вместо них натянуты холщовые сумки по острову. На острове Soneva перерабатывают весь мусор, даже алюминий, пластик, стекло. Это приносит прибыль, помимо пользы для окружающей среды. Есть йога, медитации, теннис, водный спорт и даже скалодром. Собираюсь это попробовать впервые“, — рассказывала она.