Шоубиз
25.01.2023, 08:00

Никиту Михалкова выписали из больницы

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Никита Михалков
Никита Михалков
ФОТО: Youtube

77-летний режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале „Бесогон“ во вторник, 24 января.

„Дорогие мои друзья — это не фигура речи: именно „дорогие“ и именно „друзья“! Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой. Конечно, еще требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но, раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны“, — написал кинематографист.

Михалков добавил, что после госпитализации осознал, чем отличается популярность от настоящей любви, а также подчеркнул, что уже приступил к подготовке первого в этом году выпуска программы „Бесогон“.

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