Никиту Михалкова выписали из больницы

„Дорогие мои друзья — это не фигура речи: именно „дорогие“ и именно „друзья“! Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой. Конечно, еще требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но, раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны“, — написал кинематографист.