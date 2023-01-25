25.01.2023, 10:00
ВИДЕО | 54-летняя звезда „Спасателей Малибу“ снялась в купальнике на пляже(2)
ФОТО: | imago images/Future Image
Американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель Донна Д'Эррико поделилась с фанатами результатом откровенной фотосессии. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.
54-летняя звезда „Спасателей Малибу“ снялась под дождем на пляже напротив океана в разноцветном купальнике с черным принтом. На размещенном кадре знаменитость позирует перед фотографом, лежа на спине с распущенными волосами. При этом на лице Д'Эррико присутствовал макияж в нюдовых оттенках.
Подписчики восхитились внешностью актрисы в комментариях под публикацией. „Выглядишь потрясающе“, „Красотка“, „Молодая женщина“, „Просто вау“, — высказывались многочисленные поклонники.