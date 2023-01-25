Шоубиз
25.01.2023, 10:00

ВИДЕО | 54-летняя звезда „Спасателей Малибу“ снялась в купальнике на пляже

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Donna D Errico bei der Premiere der Reality-TV-Serie Paparazzi X-Posed am 3836 Laurel Canyon Boulevard. Studio City, 15
Donna D Errico bei der Premiere der Reality-TV-Serie Paparazzi X-Posed am 3836 Laurel Canyon Boulevard. Studio City, 15
ФОТО: Dave Starbuck via www.imago-images.de | imago images/Future Image

Американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель Донна Д'Эррико поделилась с фанатами результатом откровенной фотосессии. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

54-летняя звезда „Спасателей Малибу“ снялась под дождем на пляже напротив океана в разноцветном купальнике с черным принтом. На размещенном кадре знаменитость позирует перед фотографом, лежа на спине с распущенными волосами. При этом на лице Д'Эррико присутствовал макияж в нюдовых оттенках.

Подписчики восхитились внешностью актрисы в комментариях под публикацией. „Выглядишь потрясающе“, „Красотка“, „Молодая женщина“, „Просто вау“, — высказывались многочисленные поклонники.

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