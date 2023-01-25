ВИДЕО | 54-летняя звезда „Спасателей Малибу“ снялась в купальнике на пляже

54-летняя звезда „Спасателей Малибу“ снялась под дождем на пляже напротив океана в разноцветном купальнике с черным принтом. На размещенном кадре знаменитость позирует перед фотографом, лежа на спине с распущенными волосами. При этом на лице Д'Эррико присутствовал макияж в нюдовых оттенках.