Лариса Лужина вспомнила случай, когда Высоцкий и Говорухин защитили ее от нападавших с ножом
Сегодня исполнилось бы 85 лет поэту, артисту и барду Владимиру Высоцкому. В Москве проходит фестиваль, посвящённый его творчеству, на канале „Мосфильм. Золотая коллекция“ проходит киномарафон (правда, состоит он всего из трёх фильмов, но один из них — 5-серийный „Место встречи изменить нельзя“). А актриса Лариса Лужина вспомнила, как Высоцкий мог погибнуть... из-за Сталина.
Лариса Лужина рассказала, что причиной нападения стали ее резкие слова в адрес Иосифа Сталина. После того, как артистка назвала его душегубом, несколько грузин „накинулись“ на нее, оскорбившись за „великого земляка“. Актриса уточнила, что один был с ножом. Тогда за нее заступился Владимир Высоцкий.
По словам Лужиной, она не успела даже испугаться. „Володя со Станиславом Сергеевичем Говорухиным с двух сторон бросились меня защищать, их останавливать. Может быть, ничего бы, конечно, и не произошло. Но такая ситуация была, мягко говоря, нервная“, — объяснила актриса.