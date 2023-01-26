Лариса Лужина вспомнила случай, когда Высоцкий и Говорухин защитили ее от нападавших с ножом

Лариса Лужина рассказала, что причиной нападения стали ее резкие слова в адрес Иосифа Сталина. После того, как артистка назвала его душегубом, несколько грузин „накинулись“ на нее, оскорбившись за „великого земляка“. Актриса уточнила, что один был с ножом. Тогда за нее заступился Владимир Высоцкий .

По словам Лужиной, она не успела даже испугаться. „Володя со Станиславом Сергеевичем Говорухиным с двух сторон бросились меня защищать, их останавливать. Может быть, ничего бы, конечно, и не произошло. Но такая ситуация была, мягко говоря, нервная“, — объяснила актриса.