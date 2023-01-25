Адвокаты оценили возможность смягчения приговора Ефремову

Бывший следователь Следственного комитета, адвокат Михаил Мушаилов в разговоре с Telegram-каналом „Звездач“ заявил, что осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов может рассчитывать на смягчение приговора, если признает свою вину и раскается.

„Учитывая поведение лица в течение всего периода отбывания наказания, а также обязательное наличие факта возмещение вреда, может заменить оставшуюся не отбытой часть наказания более мягким видом наказания. Если Ефремов признает вину, раскаивается, то это может поспособствовать тому, что судья удовлетворит ходатайство заключенного“, — заявил Мушаилов.

Другой адвокат, Сергей Жорин, полагает, что первый фактор, влияющий на решение суда — наличие или отсутствие нарушений у Ефремова в период отбытия наказания. Второе — позиция исправительного учреждения, прокуратуры и внутреннее убеждение суда. Это основные факторы, которые в данной ситуации имеют значение при принятии решения“, — уверен Жорин.

Не против смягчения приговора выступила и жена брата погибшего по вине Ефремова водителя Сергея Захарова. „Я думаю, что Михаил — взрослый человек, и какой-то урок вынес из всего этого. Не думаю, что это все бесследно для него прошло. Мы добились того, чего хотели“, — сказала она.

Женщина добавила, что Ефремов уже не молод и наверняка имеет болезни, кроме того, у него есть жена и дети. „Надеемся на то, что он все понял, чтоб не вернулся к тому, что он делал. Самое главное, чтобы в итоге не пострадали другие люди. Но я не думаю, что он такой потерянный человек, чтобы не сделать из всего произошедшего вывода“, — заключила она.