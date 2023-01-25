Читатель: почему таллиннский ночной клуб продолжает использовать символы „ZZ“?

„Пользуясь случаем, мы очень рады, что на сегодняшний день буква „S“ (первая буква фамилии владельца - прим. RusDelfi) пока не вызывает никакой негативной реакции Если говорить о символах „ZZ“, то они перешли к нам от прежних владельцев (Заведение „Paparazzi“ работает уже 8-й год), но в нашем случае он несет совсем другое, неполитическое значение. Как говорится, из песни слов не выкинешь, особенно когда это хит. Команда „Sapronov Kutsub“ ставит перед собой задачу отвлечь людей от текущей повестки. В заведение „Paparazzi“ с удовольствием приходят украинцы, русские, эстонцы и представители других наций. Они знакомятся и общаются между собой, в моменте забывая о проблемах, которые их окружают (и даже в случае, если гости немного в „ZZ“, их это скорее сближает). На присланном видео довольно отчётливо видно, что смысл этих двух букв несет абсолютно другой контекст, и мы благодарны тем гостям, кто находится на нашей волне“, - ответил владелец клуба Артемий Сапронов.