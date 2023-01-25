„Все сдохнут, а мы — в рай“: Слепаков спел песню о погибшем российском солдате(24)
Российский актер и музыкант Семен Слепаков опубликовал на YouTube-канале сатирическую колыбельную о гибели российского солдата на Украине. В песне артист от лица матери рассказывает младенцу Ванюше о двух его старших братьях, один из которых не продал страну за латте и чизкейк и отправился в зону военных действий, где погиб. В тексте также есть такие слова: „все сдохнут, а мы попадем в рай“, передает news.ru
В песне говорится о том, что теперь военному „установят оградку и красивый памятник, как мэр обещал“. Второй сын из песни пошел в IT, уехал в Европу и теперь „коротает ночи там, небось, с содомитами“, поет Слепаков.
Может быть, плохая, сыночек, я мама, но зато великая, сынок, я страна, — говорится в тексте песни.
Слепаков ранее переехал жить в Израиль. Вместе с родителями он живет в Тель-Авиве, куда перевез 92-летнюю бабушку. В России комик считался самым высокооплачиваемым артистом. Его гонорар за 40-минутное выступление на корпоративе начинался от €30 тысяч.
Ранее Слепаков выпустил песню „Нет вобле“. Клип сопровождался тизером о том, что ранее суд в Тюмени прекратил дело против Алисы Климентовой, доказавшей, что она имела в виду „Нет вобле“, когда написала на площади „Нет в***е“.