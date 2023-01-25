„Все сдохнут, а мы — в рай“: Слепаков спел песню о погибшем российском солдате

Российский актер и музыкант Семен Слепаков опубликовал на YouTube-канале сатирическую колыбельную о гибели российского солдата на Украине. В песне артист от лица матери рассказывает младенцу Ванюше о двух его старших братьях, один из которых не продал страну за латте и чизкейк и отправился в зону военных действий, где погиб. В тексте также есть такие слова: „все сдохнут, а мы попадем в рай“, передает news.ru