Шоубиз
27.01.2023, 14:00

Пике впервые после расставания с Шакирой опубликовал фото с новой девушкой

 
Pique ja Shakira
Pique ja Shakira
ФОТО: BRYAN R. SMITH | Scanpix

Экс-защитник „Барселоны“ и сборной Испании Жерар Пике впервые опубликовал в социальных сетях фотографию с новой девушкой.

35-летний испанец сфотографировался с 23-летней Кларой Чиа Марти, которая работает в инвестиционной компании экс-футболиста Kosmos в отделе по связям с общественностью.

„Ты променял „Феррари“ на „Рено“»: ранее Шакира атаковала Пике в новой песне. Публикация футболиста послужила своеобразным ответом на нее.

4 июня стало известно о расставании Пике и Шакиры после 11 лет совместной жизни. У пары есть двое детей.

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