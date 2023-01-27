27.01.2023, 14:00
Пике впервые после расставания с Шакирой опубликовал фото с новой девушкой
ФОТО: | Scanpix
Экс-защитник „Барселоны“ и сборной Испании Жерар Пике впервые опубликовал в социальных сетях фотографию с новой девушкой.
35-летний испанец сфотографировался с 23-летней Кларой Чиа Марти, которая работает в инвестиционной компании экс-футболиста Kosmos в отделе по связям с общественностью.
„Ты променял „Феррари“ на „Рено“»: ранее Шакира атаковала Пике в новой песне. Публикация футболиста послужила своеобразным ответом на нее.
4 июня стало известно о расставании Пике и Шакиры после 11 лет совместной жизни. У пары есть двое детей.