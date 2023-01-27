Пике впервые после расставания с Шакирой опубликовал фото с новой девушкой

35-летний испанец сфотографировался с 23-летней Кларой Чиа Марти, которая работает в инвестиционной компании экс-футболиста Kosmos в отделе по связям с общественностью.

„Ты променял „Феррари“ на „Рено“»: ранее Шакира атаковала Пике в новой песне. Публикация футболиста послужила своеобразным ответом на нее.

4 июня стало известно о расставании Пике и Шакиры после 11 лет совместной жизни. У пары есть двое детей.