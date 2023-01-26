Вдова Кобзона госпитализирована из-за проблем с сердцем

По имеющейся информации, несколько дней назад Нелли Михайловна стала ощущать недомогание и слабость. Когда её самочувствие не улучшилось после приёма лекарств, было принято решение обратиться за медицинской помощью к кардиологам Москвы. Уточняется, что 72-летнюю Нелли Михайловну госпитализировали в отделение хирургического лечения сложных нарушений.