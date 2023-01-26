Шоубиз
26.01.2023, 19:32

Вдова Кобзона госпитализирована из-за проблем с сердцем

 
screenshot
screenshot
ФОТО: screenshot

Вдова Иосифа Кобзона Нелли Михайловна госпитализирована в больницу Москвы из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал „112“.

По имеющейся информации, несколько дней назад Нелли Михайловна стала ощущать недомогание и слабость. Когда её самочувствие не улучшилось после приёма лекарств, было принято решение обратиться за медицинской помощью к кардиологам Москвы. Уточняется, что 72-летнюю Нелли Михайловну госпитализировали в отделение хирургического лечения сложных нарушений.

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