23-летняя дочь Джонни Деппа опубликовала обнаженное фото

23-летняя Лили-Роуз Депп опубликовала в социальных сетях фото-бэкстейдж со съемок сериала „Кумир“, в котором она снимается вместе с певцом The Weeknd.

В кадре дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради сидела полностью без одежды в кресле стилиста, пока тот делал ей укладку. На девушке не было даже нижнего белья, а грудь прикрывало эмодзи. Ожидается, что премьера „Кумира“ состоится на стриминговом сервисе HBO Max в 2023 году.

Режиссером и соавтором сериала выступил создатель „Эйфории“ Сэм Левинсон. Он расскажет об отношениях между восходящей поп-звездой (Лили-Роуз Депп) и владельцем ночного клуба в Лос-Анджелесе (The Weeknd), который окажется вовсе не тем, за кого себя выдает.