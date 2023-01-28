ВИДЕО | Александра Панратова-Черного обвинили в пьянстве во время спектакля в Томске

После этого Панкратова-Черного обвинили в том, что он выступал в алкогольном опьянении.

Telegram-канал SHOT сообщил, что Александр Панкратов-Черный якобы „был навеселе“ и играл с подсказки суфлера.

В опубликованном видео актер с коллегами изображает на сцене пьяным – он забывает слова, замолкает и продолжает после подсказок других артистов.

„Со слов зрителей, после второго акта люди стали массово покидать зал с осадочком из-за слишком правдивой игры актёра. Подшофе или вжился в роль?“, – пишут в Сети.

Издание „ Газета.ру » связалось также со зрителями. Они заявили, что ничего странного в игре Александра Панрактова-Черного не заметили. По их словам, у актеров не было суфлеров.

„От спектакля хорошие впечатления. Замечательная игра любимых актеров! Ничего странного в поведении актеров не наблюдалось. Никто массово спектакль не покидал“, – рассказала жительница Томска Ирина Бушина.

По словам горожанки, актеру все аплодировали, дарили цветы.

Другой зритель отметил, что в поведении Панкратова-Черного не было ничего странного – никто с постановки массово не уходил.

От постановки остались лишь положительные впечатления, заверил сибиряк.

Сам Александр Панкратов-Черный еще не отреагировал на обвинения в свой адрес.