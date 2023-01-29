Володина назвала даты рождения везунчиков 2023 года

От нового года все всегда хотят ожидать только самого лучшего. Однако 2023-й не так прост, пишет woman.ru

Василиса Володина не раз говорила о том, что год будет сложным — так что расслабляться явно не стоит. Даже Кролик не обещает простых жизненных ситуаций и их решений.

Ранее астролог уже рассказывала, что новом году не стоит рассчитывать на серьезные изменения в карьере и финансах. Ведь хозяин года предпочитает ценить то, что имеет в настоящий момент, и не отличается амбициями.

Теперь Володина в своем Телеграм-канале поделилась, кто станет везунчиком в 2023-м.

Василиса подробно расписала, кому повезет, указав все интервалы дат рождений, начиная с 1950 по 2004 годы.

2023 год, по словам астролога, будет важным и интересным.

Такой год, как этот, наступает лишь один раз в шестьдесят лет, предшествующими ему аналогами были далекие 1903-й и 1963-й.

Цифра „3“ в дате указывает на цвет, сопутствующий знаку, — черный. Но возможны также варианты — синий, темно-синий, голубой, так как правящей планетой года является Венера.

Многие надеются, что 2023 год будет достаточно спокойным и гармоничным, поскольку сам Кролик — существо ласковое, нежное, заботящееся о своем потомстве.