ФОТО | 53-летняя Дженнифер Лопес вышла на публику в жакете с глубоким декольте

На новых фотографиях она позирует в черном брючном костюме. Элегантный образ дополняет жакет с глубоким декольте на молнии. Из аксессуаров Дженнифер Лопес выбрала массивные золотые цепи, серьги и кольца. Актрисе сделали укладку с голливудскими локонами и легкий вечерний макияж с золотыми акцентами.