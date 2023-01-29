Премьера отечественной комедии „Дачники“ состоится в феврале
Свежая отечественная комедия „Дачники“ по одноименному рассказу Юхана Смуула выходит в прокат 17 февраля. Художественный фильм по сценарию Мартина Алгуса отдает дань уважения культовой комедии „Вот и мы!“, созданной на базе того же исходного материала.
Режиссер Эрго Кульд рассказал, что это динамичная и юмористическая картина: „Это доброе кино, которое переносит зрителя на летний отдых на эстонский остров, где происходят забавные и трагикомические ситуации, и дарит радость узнавания зрителям всех возрастов.“ Кульд добавил, что этот фильм – хороший витаминный коктейль для всех, кто уже соскучился по лету.
По словам продюсера Танеля Таттера, созданные Юханом Смуулом персонажи идеально вписываются в современную историю: „Идеологические различия между сельскими жителями и горожанами всегда порождали недоразумения и забавные истории. Сегодняшние Софии, Йоханы и Эрни сталкиваются с теми же типичными проблемами, что и персонажи исходного материала, но современные детали добавляют фильму пикантности“.
Показы в избранных кинотеатрах пройдут с 14 февраля. В Тарту премьера состоится 16 февраля, в Пярну – 17 февраля и в Курессааре – 18 февраля. Фильм появится в кинотеатрах по всей Эстонии с 17 февраля.
Сюжет:
„Дачники“ – это летняя комедия, полная подлинной страсти и заразительного юмора. Легендарный сюжет, разворачивающийся на лоне потрясающей природы острова Муху, смело перенесен в наши дни, потому что время не властно над тем, насколько метко Смуул описывает полярные типы людей.
Поскольку улов оставляет желать лучшего, рыбак Эрни решает сдать комнаты дачникам на время празднования Иванова дня. Это отличный план, но похоже, что госпожа София, ее супруг Йохан, их сын Джуниор, красавица Эрна (сестра Софии) и ее кавалер Иво, бизнесмен, прибывшие на живописный хутор на Муху, доставят хозяевам немало хлопот. Эрни и его жене Лайне с первого взгляда становится ясно, что просто с этой компанией не будет. Столичные дачники преисполнены чувства собственной важности и требуют особого обращения, но под этим глянцевым фасадом таятся щекотливые секреты, которые один за другим раскрываются по ходу скандала. Хуторяне, невольно втянутые в ссоры городских „господ“, с изумлением обнаруживают, что и в их собственной жизни есть, на что пожаловаться. Чем ближе к Ивановой ночи, тем больше интриг и смешнее недоразумения, а вместе с грандиозным костром на празднике вспыхивают уже с трудом сдерживаемые страсти.
Роли в фильме исполнили: Кайре Вилгатс, Меэлис Ряммельд, Пяэру Оя, Аго Андерсон, Маарья Якобсон, Кристель Эллинг, Лаури Небель, Аделе Таска, Роберт Клейн и другие.
Режиссер фильма – Эрго Кульд, сценарий Мартина Алгуса, продюсеры Кристиан Таска, Танель Таттер и Вейко Эскен. Фильм снимается компаниями Taska Film, Kassikuld и Apollo Film Productions, а организатором проката является Hea Film.