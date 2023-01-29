Премьера отечественной комедии „Дачники“ состоится в феврале

Режиссер Эрго Кульд рассказал, что это динамичная и юмористическая картина: „Это доброе кино, которое переносит зрителя на летний отдых на эстонский остров, где происходят забавные и трагикомические ситуации, и дарит радость узнавания зрителям всех возрастов.“ Кульд добавил, что этот фильм – хороший витаминный коктейль для всех, кто уже соскучился по лету.

По словам продюсера Танеля Таттера, созданные Юханом Смуулом персонажи идеально вписываются в современную историю: „Идеологические различия между сельскими жителями и горожанами всегда порождали недоразумения и забавные истории. Сегодняшние Софии, Йоханы и Эрни сталкиваются с теми же типичными проблемами, что и персонажи исходного материала, но современные детали добавляют фильму пикантности“.

Показы в избранных кинотеатрах пройдут с 14 февраля. В Тарту премьера состоится 16 февраля, в Пярну – 17 февраля и в Курессааре – 18 февраля. Фильм появится в кинотеатрах по всей Эстонии с 17 февраля.

Сюжет:

„Дачники“ – это летняя комедия, полная подлинной страсти и заразительного юмора. Легендарный сюжет, разворачивающийся на лоне потрясающей природы острова Муху, смело перенесен в наши дни, потому что время не властно над тем, насколько метко Смуул описывает полярные типы людей.