Умер художник Вячеслав Назарук, нарисовавший кота Леопольда и Крошку Енота

Вячеслав Назарук родился 4 марта 1941 года. Он наиболее известен как художник-постановщик мультфильмов „Мама для мамонтенка“, „Крошка Енот“, „Раз ковбой, два ковбой“, „Дом для леопарда“, олимпийской серии о Фоме и Ерёме. В 1985 году художника удостоили Государственной премии СССР за серию мультфильмов о коте Леопольде.