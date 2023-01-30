30.01.2023, 09:08
Умер художник Вячеслав Назарук, нарисовавший кота Леопольда и Крошку Енота
ФОТО: Youtube
Советский и российский художник-мультипликатор Вячеслав Назарук умер в возрасте 81 года. Об этом в фейсбуке сообщил шеф-редактор киностудии „Союзмультфильм“ Сергей Капков. Назарук умер 28 января. О причинах его смерти не сообщается.
Вячеслав Назарук родился 4 марта 1941 года. Он наиболее известен как художник-постановщик мультфильмов „Мама для мамонтенка“, „Крошка Енот“, „Раз ковбой, два ковбой“, „Дом для леопарда“, олимпийской серии о Фоме и Ерёме. В 1985 году художника удостоили Государственной премии СССР за серию мультфильмов о коте Леопольде.
Помимо мультипликации Назарук занимался живописью, книжной иллюстрацией и скульптурой, а также читал лекции по теории рисунка, живописи и композиции по приглашению студии Disney, отметил Капков.