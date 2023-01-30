Умерла актриса Энни Вершинг („Сверхъестественное“, „24 часа“)

Сообщается, что в 2020 году у Вершинг диагностировали рак. Она умерла в Лос-Анджелесе в воскресенье утром.

Актриса родилась в Сент-Луисе (штат Миссури) 28 марта 1977 года. У нее остались трое детей. Снималась в основном в сериалах, среди которых „Звёздный путь. Энтерпрайз“, „Детектив Раш“, „Сверхъестественное“, „24 часа“, „C.S.I. Место преступления“, „Морская полиция. Спецотдел“ ,“Риццоли и Айлс“, „Босх“, „Дневники вампира“, „Звёздный путь. Пикар“. Кроме того, она стала моделью для персонажа Тесс игры The Last of Us.