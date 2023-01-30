От инсульта умерла актриса, сыгравшая Уэнсдей Аддамс

„С большой печалью я сообщаю о смерти нашей подруги Лизы Лоринг. Четыре дня назад она перенесла обширный инсульт, вызванный курением и высоким давлением. Она находилась на аппаратах жизнеобеспечения в течение трех дней. Ее семья приняла трудное решение отключить их, и прошлой ночью Лиза скончалась“, — поделилась подруга 64-летней артистки Лор Джейкобсон.

Последние дни жизни Лоринг провела в больнице под наблюдением врачей. Лиза уходила в окружении близких — в частности, с ней рядом находились две дочери.

На момент съемок в „Семейке Аддамс“ Лизе Лоринг было всего шесть лет. Сериал пользовался большой популярностью и выходил на экраны два года.

К слову, современная Уэнсдей, Дженна Ортега, поставила свой разлетевшийся на мемы танец, вдохновившись танцем Лизы: