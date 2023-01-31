Валерия Ланская сообщила о неизлечимом недуге

В 2015 году Ланская родила сына Артемия в браке с кинорежиссером Стасом Ивановым. Беременность протекала не совсем гладко: медицинские исследования выявили, что актриса страдает гестационным диабетом, который встречает довольно часто у женщин, вынашивающих ребенка. После родов, как правило, этот недуг проходит. А потому актриса не придавала особого значения болезни.

„На месяце четвертом-пятом анализ показал, что сахар не очень хороший. Я колола инсулин по чуть-чуть. После того, как я родила, то забыла об этой проблеме, и перестала замерять сахар. Я вообще думала, что все в порядке“, — говорит Ланская.

Вскоре Валерия стала обращать внимание на необычные симптомы: ее тревожил тремор рук, внезапный голод и постоянная жажда. „Были странные ощущения, которые я прежде не испытывала. Я зимой, когда выходила гулять, давала некую нагрузку натощак, начинали трястись руки, возникали потливость, слабость, тревожность. Мне хотелось скорее лечь и есть, — вспоминает Ланская в эфире шоу „Звезды сошлись“ на НТВ.

И только спустя два года после рождения первенца, Валерия обратилась к медикам. За это время симптомы усиливались, а анализ показал, уровень глюкозы в крови находится на отметке 15, вместо положенных шести.

„У меня первый тип диабета — инсулинозависимый. Его еще называют диабетом детей и подростков. В моем возрасте он не встречается. Я теперь все время живу с мерилками, шприцами иглами“, — рассказывает актриса.

Актриса была удивлена, когда врачи вынесли вердикт, ведь в ее семье ни у кого этой болезни не было. Валерия призналась, что для нее это стало большим шоком и стрессом. Она не была готова к тому, что все время придется следить за нормой глюкозы в организме. В первое время Ланская делала все возможное, чтобы излечиться. Даже прибегла к методам индийских лекарей от отчаяния. Представители нетрадиционной медицины прописали ей разные травы, но они не принесли должного эффекта.

Также актриса тщательно скрывала свой недуг, чтобы не лишиться работы. Она боялась, что ее не будут звать в спектакли и в кино из-за высоких нагрузок. Несмотря на диагнозЙ планирует родить второго ребенка.