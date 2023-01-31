Шоубиз
31.01.2023, 14:30

Шура примирился с матерью братом, с которыми не виделся 26 лет

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Шура
Шура
ФОТО: Youtube

Певец Шура (Александр Медведев) признался, что смог помириться с семьей, которая изначально не принимала его из-за сценического образа. Об этом сообщает „Рамблер“.

„Я пришел к маме — она открыла дверь, и мы помирились. Поплакали. Позавчера ко мне приехал брат, мы поговорили и помирились. Я в шоке. Я спрашиваю его, сколько мы не общались. Он посчитал — 26 лет“, — рассказал артист.

По словам Шуры, в семье его долгое время считали плохим человеком.

„Все хорошо. Слава Богу, мы здоровы. Сейчас мы лучшие друзья, мы все поняли и приняли“, — объяснил певец. Шура заявил, что не держит зла на родных и рад примирению.

Можно напомнить, канал НТВ ещё 16 лет назад попытался устроить красивое „возвращение блудного сына“, когда в студию, где снимался проект „Ты — суперстар“ позвали маму Шуры. Она, кажется, была не против встретиться с сыном, но он сам проигнорировал эту возможность. Видимо, тогда время ещё не пришло.

Брату же Шура, по идее, и вовсе должен быть благодарен. По его словам, именно он во время игры выбил кеглей передние зубы будущем певцу, случайно став таким образом его первым имиджмейкером.

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