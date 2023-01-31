Шоубиз
31.01.2023, 09:56

Дженнифер Лопез едва не сорвалась со скалы

 
2023 - Shotgun Wedding - Movie Set
2023 - Shotgun Wedding - Movie Set
ФОТО: LionsgateAna Carballosa/Lionsgate | © 2021 Lionsgate

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопез рассказала, что едва не сорвалась со скалы на съемках кинокартины „Моя пиратская свадьба» в Доминиканской Республике. Об этом сообщает Daily Mail.

По ее словам, если бы не актер Джош Дюамель, она разбилась бы насмерть. „У нас с Джошем все получалось неплохо. Я действительно чувствовала, что мы справились. Особенно, когда мы были скованы наручниками и выполняли все эти безумные трюки. Правда, за исключением одного раза, когда я чуть не сорвалась со скалы“, — сказала она.

Актриса отметила, что подол ее платья попал под колеса, и она чуть не упала, но Дюамель спас ее. „Это было чертовски страшно“, — поделилась Лопез.

Помимо Лопез и Дюамеля, в фильме также появятся Дженнифер Кулидж, Ленни Кравиц, Д’Арси Карден и другие. Режиссером ленты выступил Джейсон Мур.

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