Дженнифер Лопез едва не сорвалась со скалы
Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопез рассказала, что едва не сорвалась со скалы на съемках кинокартины „Моя пиратская свадьба» в Доминиканской Республике. Об этом сообщает Daily Mail.
По ее словам, если бы не актер Джош Дюамель, она разбилась бы насмерть. „У нас с Джошем все получалось неплохо. Я действительно чувствовала, что мы справились. Особенно, когда мы были скованы наручниками и выполняли все эти безумные трюки. Правда, за исключением одного раза, когда я чуть не сорвалась со скалы“, — сказала она.
Актриса отметила, что подол ее платья попал под колеса, и она чуть не упала, но Дюамель спас ее. „Это было чертовски страшно“, — поделилась Лопез.
Помимо Лопез и Дюамеля, в фильме также появятся Дженнифер Кулидж, Ленни Кравиц, Д’Арси Карден и другие. Режиссером ленты выступил Джейсон Мур.